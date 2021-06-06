Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 09:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elbise dolabı içinde kenevir yetiştiren kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Bahçelievler’de evinde elbise dolabına düzenek kurarak Hint keneviri yetiştiren şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Bahçelievler’de polis ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evine dün gece saatlerinde operasyon düzenledi.
Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramalarda, elbise dolabı içerisine kurulu ısıtma ve havalandırma düzenekleri ile birlikte saksılar içerisinde yetiştirilen 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Gözaltına alınan A.Ö. isimli şahıs ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Uyuşturucu
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