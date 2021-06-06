550 türde 700 fosile ev sahipliği yapıyor. Aralarında 150 milyon yaşında olanlar bile mevcut.

Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi'nde yüzlerce hayvan fosili bulunuyor.

150 milyon yıl önce yaşayan dinozor fosili de müzede

Günümüzden 150 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen T-rex türü dinozurun kafa fosili en ilgi çeken örneklerden.

Müzede ayrıca mamut ve kılıç dişli kaplan fosili de sergileniyor.

Eşsiz fosiller arasında 33 milyon yıl önce yaşamış deniz canlıları da yer alıyor.

Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi'nde eğitim seminerleri de düzenleniyor.

Haber: Levent Nacar

Kamera: Çağlar Öztürk