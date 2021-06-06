Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 10:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi'nde milyonlarca yıllık fosiller sergileniyor
Gaziantep'teki Zooloji ve Doğa Müzesi'nde milyonlarca yıl önce yaşayan dinozor ve deniz canlılarına ait fosiller var. 150 milyon yıl önce yaşamış bir tür dinozorun fosili en ilgi çekenlerden. Müze, bu yönüyle de dünyadaki az sayıda örneklerden biri.
550 türde 700 fosile ev sahipliği yapıyor. Aralarında 150 milyon yaşında olanlar bile mevcut.
Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi'nde yüzlerce hayvan fosili bulunuyor.
150 milyon yıl önce yaşayan dinozor fosili de müzede
Günümüzden 150 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen T-rex türü dinozurun kafa fosili en ilgi çeken örneklerden.
Müzede ayrıca mamut ve kılıç dişli kaplan fosili de sergileniyor.
Eşsiz fosiller arasında 33 milyon yıl önce yaşamış deniz canlıları da yer alıyor.
Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi'nde eğitim seminerleri de düzenleniyor.
Haber: Levent Nacar
Kamera: Çağlar Öztürk
Etiketler: Gaziantep
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