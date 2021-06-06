Sıra sıra kubbelerin her biri aslında birer oda… Onlar, Harran'ın konik kubbeli kümbet evleri.

Şanlıurfa'nın farklı mimarisi ile dikkat çeken tarihi evleri neredeyse üç asırlık bir geçmişe sahip. Topraktan yapılan evlerden 300'ü hala sapa sağlam ayakta.

Tarihi evler turistlerin ilgi odağı

Yapıldığı döneme göre yüksek bir mimari zeka ile inşa edilmiş evlerde kubbelerin her biri 500 tuğladan oluşuyor. Ve kullanılan malzemeler sayesinde, yapılar yazın serin, kışın sıcak oluyor.

Geçmişin izlerini taşıyan evler ilginç mimarisi ile turistlerin de ilgi odağı.

Konik kubbeli evler Harran'daki tarihi sit alanı içerisinde koruma altında.

