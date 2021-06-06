Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paris'te
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın davetine icabetle Fransa'ya gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa ziyareti 2 gün sürecek.
Bakan Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşecek.
Çavuşoğlu, sosyal medyadan, "İkili ilişkilerimizi, AB’yle işbirliğimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Paris'teyiz" paylaşımını yaptı.
Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Soreide ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi Norveç'in Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye’ye yönelik insani yardımlar konusunun ele alındığı öğrenildi.
Etiketler: Avrupa Birliği Fransa Mevlüt Çavuşoğlu
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