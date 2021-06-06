Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa ziyareti 2 gün sürecek.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşecek.

Çavuşoğlu, sosyal medyadan, "İkili ilişkilerimizi, AB’yle işbirliğimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Paris'teyiz" paylaşımını yaptı.

Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Soreide ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi Norveç'in Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye’ye yönelik insani yardımlar konusunun ele alındığı öğrenildi.