Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 12:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Bakan Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü.
Görüşmeyi Twitter'dan duyuran Bakan Çavuşoğlu, "Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le ilişkilerimizi ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin insansız hava araçlarına ilgi gösteren ikinci NATO müttefiki olan Letonya'yla iş birliğini geliştireceklerini vurguladı.
#Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le ilişkilerimizi ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 8, 2021
-İnsansız hava araçlarımıza ilgi gösteren 2. #NATO Müttefikimiz Letonya'yla işbirliğimizi geliştireceğiz. pic.twitter.com/hvmOZIaFQK
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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