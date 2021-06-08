Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kanada’da aynı aileden katledilen 4 Müslüman kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir terördür. Uluslararası toplum daha fazla gecikmeden, bu teröre karşı ortak hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

#Kanada’da aynı aileden katledilen 4 Müslüman kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum.



İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir terördür. Uluslararası toplum daha fazla gecikmeden, bu teröre karşı ortak hareket etmeli. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 8, 2021

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Veltman, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.