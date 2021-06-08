Bakan Çavuşoğlu'ndan Kanada'da ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlere taziye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'da ırkçı saldırı sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kanada’da aynı aileden katledilen 4 Müslüman kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir terördür. Uluslararası toplum daha fazla gecikmeden, bu teröre karşı ortak hareket etmeli" ifadelerini kullandı.
#Kanada’da aynı aileden katledilen 4 Müslüman kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 8, 2021
İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir terördür. Uluslararası toplum daha fazla gecikmeden, bu teröre karşı ortak hareket etmeli.
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.
Veltman, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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