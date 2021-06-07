İslam karşıtı saldırı Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde yaşandı.

Kaldırımda yürüyen Müslüman aile, gözü dönmüş bir sürücü tarafından hedef alındı.

20 yaşındaki saldırgan, minibüsü kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürdü.

Saldırıda aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. 9 yaşındaki bir çocuk da ağır yaralandı.

Nathanial Veltman adlı 20 yaşındaki saldırgan olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalandı. Hakkında 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dava açıldı. Terörizm suçlamasının da davaya eklenebileceği bildirildi. Saldırı polis kayıtlarına "nefret suçu" olarak geçti.

London Polis Şefi Steve Williams düzenlenen basın toplantısında, "Kurbanların, İslam inancından dolayı bu saldırıda hedef alındığına inanıyoruz" dedi. Saldırının kasıtlı bir eylem olduğuna inandıklarını vurgulayan Williams, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesini "yıkıcı bir kayıp" olarak niteledi, saldırı hakkında bilgisi olan vatandaşların yetkilileri aramalarını istedi.

"Kanada toprağına yönelik bir terör saldırısı"

Ülkenin ileri gelen Müslüman sivil toplum örgütlerinden Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da "Müslüman aileye yönelik korkunç saldırıdan dolayı dehşete düşüldüğü" kaydedilerek adalet çağrısında bulunuldu.

NCCM Başkanı Mustaa Farooq, "İddiaya göre bir adam arabasına bindi, yolda yürüyen Müslüman bir aileyi gördü ve yaşamayı hak etmediklerine karar verdi. Onları tanımıyordu. Bu, Kanada toprağına yönelik bir terör saldırısıdır ve bu şekilde ele alınmalıdır. Hükümeti, terör suçlamalarını göz önünde bulundurmak da dahil olmak üzere, saldırganı yasaların izin verdiği ölçüde yargılamaya çağırıyoruz" ifadelerini paylaştı.

Farooq, 2017 yılında Quebec City'de 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı cami saldırısını hatırlatarak, Kanada'daki Müslümanların İslam karşıtı şiddete aşina hale geldiğini belirtti ve "İslamofobi nedeniyle bu ailenin kaybı uzun süre derinlere inecek bir acı olacak. Ama bu keder, bizim adaletten ve değişimden yana olduğumuzun zemini olsun" diye konuştu.

Kanada Başbakanı Trudeau: İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Müslümanların yanında olduklarını söyledi. Ülkedeki siyasiler olayı terör eylemi olarak nitelendirdi.

Trudeau, "London'daki Müslüman cemaati ve ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin. İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur. Bu nefret sinsidir, alçakçadır ve durması gerekir" dedi.