İbrahim Kalın: Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır
Kanada'da bir minibüs şoförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürmesi sonucu 4 Müslüman hayatını kaybetti. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürmesine ilişkin açıklama yaptı.
"Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Kanada’da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı. Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" dedi.
Kanada’da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 8, 2021
Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır.
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