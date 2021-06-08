Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Kanada’da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı. Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" dedi.