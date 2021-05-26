Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım Operasyonları ile terör temizliği hız kesmeden devam ediyor.

Terör örgütlerinin kullandığı mağaralar tek tek yerle bir edilirken, Mehmetçik havadan ve karadan zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen teröristleri etkisiz hale getiriyor.

23 Nisan’da başlatılan ve kararlılıkla devam eden Pençe Operasyonları’nda, bugüne kadar 129 terörist etkisiz hale getirildi. Komandolar, operasyon düzenlediği bölgelerde teröristlerin inlerine girerek, kullandıkları mağaraları da birer birer imha ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı da Pençe Operasyonları’na ilişkin görüntüleri paylaşarak, “Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz" mesajı veriyor.

PKK'nın Suriye sorumlusu "Sofi Nurettin" Irak'ta etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı terörist de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) başarılı operasyonuyla 17 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Operasyon son yılların en kritik operasyonlarından biri kabul ediliyor.

[[Sofi Muhammed kod adlı terörist, 2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisiydi.]]