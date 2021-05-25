Türkiye'nin, koronavirüsle mücadelede ihtiyaç duyan ülkelere desteği sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A400M askeri kargo uçaklarına yüklenen yardım kolilerinin adresi Hindistan'dı.

Mutant virüs sebebiyle zor günler geçiren Hindistan'dan yardım çağrısı geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk Kızılay'ı yardım operasyonu için düğmeye bastı.

Koronavirüsle mücadelede zor günler geçiren Hindistan’a, yardım elini Türkiye uzattı. Etimesgut Havalimanı’ndan kalkacak 2 uçakla ülkeye tıbbi yardım gönderilecek. pic.twitter.com/JHBFCBLGWn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 25, 2021

Tıbbi yardım malzemeleri uçağa yüklendi

Bölgede tedavi için ihtiyaç duyulan tıbbi yardım malzemeleri uçağa yüklendi. Yardım paketlerinin üzerinde Türkiye'den Hindistan halkına sevgilerle ifadesi yer aldı.

"Hindistan'ın yanında olarak onlara yardım gönderiyoruz"

Yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, "Sağlık yardımı oksijen tüpleri, oksijen jeneratörleri, solunum cihazları ve ilaçlardan oluşmakta. Hindistan gerek Balkan Savaşları sırasında, gerekse Kurtuluş Savaşı sonrasında ülkemize yardımlar göndermiş ve varlık mücadelesinde ülkemizin hep yanında olmuştur. Bugün de bizler aynı şekilde Hindistan'ın yanında olarak onlara yardım gönderiyoruz" dedi.

Yerli solunum cihazları da gönderildi



Yardım malzemelerinin içinde çeşitli boyutlarda oksijen tüpleri, solunum cihazı ile ilaçlar yer aldı.

Hindistan'a gönderilecek tıbbi yardımların içerisinde yerli üretim solunum cihazları da bulunuyor. Bu cihazlar, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde büyük rol oynadı. Şimdi de Hindistan'daki hastalara çare olacak.

2 askeri kargo uçağı Ankara Etimesgut Askeri Havalimanından uğurlandı.