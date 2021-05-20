Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hedefimiz Kandil” açıklaması ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Akar, “Kandilin ışıkları söndü, sonlarının geldiğini gördüler. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğiz. Teröristler nerede ise orada olacağız. Pençe operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

"Yunanistan provokasyon yapıyor"

Akar, Yunanistan’ın sözde Pontus açıklaması ile ilgili de şu yorumu yaptı:



“Bu bir provokasyon iyi niyetli çalışmaları tahrip etmek için baltalama gayretinde bulunuyorlar. Önümüzdeki hafta güven artırıcı önlemler toplantısı kapsamında görüşmemiz var. 4'üncü toplantı için Ankara’ya bekliyoruz.

Yunanistanlı bazı siyasetçilerin ve askerlerin, mesnetsiz, yakışıksız tarihi gerçeklerle örtüşmeyen ifadelerle ortaya çıkmış olmamaları provokatif değildir de nedir. Bizim tarihimiz çok açık. Biz gerçekten insan haklarına saygılı davranmışlardır. Bunun yanı sıra 1919 – 1922 arasındaki Yunan mezaliminin ne olduğunu bütün dünya biliyor. Hal böyle iken kalkıp ta ülkemizi bu şekilde pervasız bir şekilde suçlamak görüşmelerden kaçmak demektir.”

"Bizim yaptığımız mücadele şeffaf ve açıktır"



Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı “Netanyahu” benzetmesine de sert tepki gösterdi: “İsrail askerlerinin yaptığı gibi uluslararası hukuku hiçe sayarak bir şey yapmıyoruz. Bizim yaptığımız mücadele şeffaf ve açıktır.”

