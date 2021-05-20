İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize'nin İkizdere ilçesine gitti.

Akşener aracından indiği sırada bir kadın İyi Parti'yi terör örgütü ile ortaklık yapmakla suçladı.

Akşener grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzetmişti. Bir grup vatandaş bu benzetmeye de tepki gösterdi.

Polis müdahale etti

Öfkeli vatandaşlar ile partililer arasında arbede çıktı. Polis gruplara müdahale etti. Meral Akşener yaşanan gerginlik üzerine ilçeden ayrıldı.

Olayların ardından Akşener bir sonraki durağı İşkencedere mevkiindeki taş ocağına hareket etti.