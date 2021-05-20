Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rize'de Meral Akşener'e "HDP" tepkisi
Rize'de bir vatandaş İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP ile işbirliği yaptığı iddiası üzerine tepki gösterdi. Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesine de tepkiler gelince arbede yaşandı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize'nin İkizdere ilçesine gitti.
Akşener aracından indiği sırada bir kadın İyi Parti'yi terör örgütü ile ortaklık yapmakla suçladı.
Akşener grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzetmişti. Bir grup vatandaş bu benzetmeye de tepki gösterdi.
Polis müdahale etti
Öfkeli vatandaşlar ile partililer arasında arbede çıktı. Polis gruplara müdahale etti. Meral Akşener yaşanan gerginlik üzerine ilçeden ayrıldı.
Olayların ardından Akşener bir sonraki durağı İşkencedere mevkiindeki taş ocağına hareket etti.
Etiketler: İyi Parti Meral Akşener Netanyahu Recep Tayyip Erdoğan
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