Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Man Adası davasında karar: Kılıçdaroğlu 142 bin lira ödeyecek
Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde yeniden görülen Man Adası davasında karar çıktı. Karara göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödeyecek.
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Etiketler: Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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