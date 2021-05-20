Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi."
Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2021
Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/7q3WEQxe61
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