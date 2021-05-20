Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi."