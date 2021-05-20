Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesimi Habipler-Hasdal Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin, dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde kurduğu hakimiyetin en önemli bileşenlerinden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. kesiminde de inşa faaliyetlerinin tamamlandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, tüm çağdaş projeler gibi bunun da Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Kuzey Marmara Otoyolu, Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanması açısından da çok önemlidir"

Türk insanının her şeyin en güzeline, en niteliklisine, en konforlusuna layık olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Ülkemizin yarınlarının tasarımında çok önemli bir yer tutan Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmen hizmete açacağız" dedi.

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemini şu sözlerle anlattı:

"Dünyanın en önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezlerinden olan İstanbul ve çevresinin trafik yükünü üstlenen ve ulaşıma yeni bir soluk getiren Kuzey Marmara Otoyolu, Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanması açısından da çok önemlidir. Ulusal ve bölgesel boyutta stratejik ve öngörülü bir planlamayla oluşturduğumuz ulaştırma ekosistemimiz, her geçen gün küresel lojistik ağlar üzerinde iddiasını büyüten ülkemizin, bütünsel kalkınmasına hizmet edecektir"

"Kuzey Marmara Otoyolu, bütün sistem olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir"

Karaismailoğlu, en ileri mühendislik teknolojileriyle kısa sürede ortaya koyulan her projenin, zamanın çıkardığı fırsatlara mükemmel bir altyapı ile hazır olmak için yapıldığını dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un ve Marmara Bölgesi'nin her noktasından kolayca erişilebilir bir şekilde, bağlantı yolları, köprüleri, viyadük ve tünelleriyle bir bütün sistem olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. İstanbul'un güney kesimlerinde yaşanan büyüme şehrimizin yaşam kalitesini düşürmekle kalmamış, yer yer hayatı çileye döndürmeye başlamıştır.

Bakanlığımızın yaptığı, şehir içi ulaşım kördüğümünü çözen metro projelerimizle, Marmaray ile Avrasya Tüneli ile İstanbul'a nefes aldırırken, bir yandan da sürdürülebilir bir yaşam kalitesi için pek çok proje planlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu gibi İstanbul Havalimanımız da bu anlamda hayata geçirdiğimiz önemli adımlardan biridir. Yakında ilk adımlarını atacağımız Kanal İstanbul da yaratacağı ekonomik, sosyal ve çevresel cazibeyle İstanbul coğrafyasına yeni bir boyut getirecektir"

"Yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor"

Habibler Kavşağı-Hasdal Kavşağı kesiminde, 1 adet çift tüp tünel, 6 adet viyadük, 4 adet köprü, 1 adet üstgeçit, 8 adet altgeçit, 14 adet menfez olmak üzere toplam 34 adet sanat yapısı bulunduğunu bildiren Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Proje bünyesinde ayrıca 2 adet tünel işletme merkezi yer almaktadır. Bu kesimin en önemli yapısı olan ve İstanbul'un en uzun tüneli özelliğine sahip olacak 2x4 şeritli Cebeci Tüneli, aç-kapa yapıları dahil sol tüpü 3 bin 815 metre, sağ tüpü 4 bin 5 metre olmak üzere toplam 7 bin 820 metre uzunluğundadır. Proje bünyesindeki 6 adet viyadüğün toplam uzunluğu da her iki yönde 2 bin 75 metredir. Otoyolumuzun bugüne kadar yaklaşık 390 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuştuk. Habipler ile Hasdal kesiminin trafiğe açılmasıyla birlikte, yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor"