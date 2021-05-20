Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına 15 yıl hapis cezası
Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Umut Karagöz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
Eski CHP Maltepe ilçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir kadına restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada son savunmalar yapıldı. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Tutuklu yargılanan Umut Karagöz , "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit"ten suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Cezalarda indirim uygulanmadı
Sanığın yargılama sırasındaki davranışlarını dikkate alan mahkeme, olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle her iki suçtan verilen cezalarda indirim uygulamadı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.