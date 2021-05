Terör örgütü TKP/ML, İstanbul'un göbeğinde bombalı eylem yapacaktı. Hedefte ise AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı vardı. Emniyetin takibindeki TKP/ML üyesi teröristin, parti binasına el yapımı patlayıcı yerleştirmesinin hemen ardından yakalandığı ortaya çıktı.

8 adres çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TKP/ML terör örgütünün 6 farklı ilçedeki 8 hücresini eş zamanlı olarak çökertti. Teröristler yakalandı. O operasyonun detayları da ortaya çıktı.

Terör saldırısı önlendi

Buna göre, İstanbul emniyeti, büyük taban kaybı yaşayan örgütün sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takip başladı. Örgütün devlet büyüklerine, bürokratlara, siyasi parti ve emniyet hizmet binalarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı anlaşıldı.

Şüpheliler an be an izlenmeye başlandı. Teröristlerin eylem alanı olarak İstanbul'un Pendik ilçesini belirlediği tespit edildi.

Terörist son anda engellendi

İzleme sürecinde şüphelilerden birinin Pendik AK Parti İlçe Başkanlığı'na gittiği belirlendi. Şüpheli söz konusu binaya, el yapımı patlayıcı yerleştirdi. Polis ekipleri de tam o anda operasyon için düğmeye bastı. Hem patlayıcı etkisiz hale getirildi hem de terörist yakalandı.

Hemen ardından da terör örgütüne 6 ayrı ilçede operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütünün sözde kırsal alan sorumlusu ve silahlı yapılanma sorumlusuyla birlikte 7 şüpheli daha yakalandı.