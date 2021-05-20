Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 08:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de toplantıya çevrim içi katılacak.
Haziran ayında 30 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Eylül ayına kadar toplamda 90 milyon doz BioNTech aşısı gelecek. Kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'da ne olacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bu başlıkların konuşulması bekleniyor.
Yüz yüze yapılacak toplantıya, BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin çevrim içi katılacak.
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