Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HSK seçiminde uzlaşı sağlandı
[Fotoğraf: AA]
Hakimler ve Savcılar Kurulu seçiminde Meclis'te uzlaşma sağlandı. 7 üyeden 4'ünü Cumhur İttifakı, 3 üyeyi Millet İttifakı belirleyecek.
Meclis'te Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimi için uzlaşı sağlandı.
Buna göre; Meclis’in belirleyeceği 7 yeni HSK üyesinden, 3’ü Millet İttifakı’nın, 4’ü de Cumhur İttifakı’nın önereceği üyeler arasından seçilecek.
Etiketler: HSK Son Dakika TBMM
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