Meclis'te Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimi için uzlaşı sağlandı.

Buna göre; Meclis’in belirleyeceği 7 yeni HSK üyesinden, 3’ü Millet İttifakı’nın, 4’ü de Cumhur İttifakı’nın önereceği üyeler arasından seçilecek.