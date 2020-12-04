Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki Z.Y ile aynı kafede çalışan şüpheli Umut Karagöz'ün yaklaşık 1,5 ay sonra işten ayrıldığı belirtilerek, müşteki ve şüphelinin daha önceden arkadaş ortamında da görüştükleri anlatıldı.

Suç tarihinde Karagöz'ün Z.Y'nin iş yerine gelerek akşam saatlerinde Maltepe'de bir kafede buluşmayı teklif ettiği, sonrasında da buluştukları belirtilen iddianamede, söz konusu kafede şüpheli ve müştekinin yaklaşık yarım saat kadar baş başa oturdukları aktarıldı.

Yarım saat sonra Z.Y'nin kalkmak istediği, şüpheli Karagöz'ün de kalması için ısrar ettiği ifade edilen iddianamede, bu durumdan rahatsız olan müştekinin gitmek için ayağa kalktığı sırada Karagöz'ün müştekiyi kendisine doğru çektiği, müştekinin de kendisini kurtarmak için masada bulunan bardakla şüphelinin kafasına vurduğu anlatıldı.

Sürükleyerek tuvalete götürdü

Karagöz'ün öfkeyle genç kadını saçından sürükleyerek tuvalete götürüp dövdüğü, daha sonra da cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin yalvaran ve bağıran kadına vurmaya devam ederek, "bağırma seni burada kimse duymaz. Kapıda kilitli" dediği ve boğazını sıkarak tehdit ettiği kaydedildi.

Şiddet yaklaşık 1,5 saat sürdü

İddianamede genç kadının şüphelinin elinden kurtulabilmek için yaşananları kimseye anlatmayacağını söylediği ve şüphelinin eyleminin yaklaşık 1-1.5 saat sürdüğü anlatıldı.

Adli Tıp Kurumu İstanbul Anadolu Şube Müdürlüğü'nün raporuna göre, müşteki Z.Y'nin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı kaydedilen iddianamede, şüpheli Karagöz'ün üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.

Nitelikli cinsel saldırı

İddianamede, bu kapsamda şüpheli Karagöz'ün "nitelikli cinsel saldırı", "nitelikli, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.