Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 12:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni yola çıkıyor
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul’dan yola çıkıyor.
İstanbul’dan yola çıkan ihracat treni Marmaray’dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin’e ulaşacak.
Tren, 8.693 km yol alıp, 2 Kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.
Etiketler: Çin Dışişleri Bakanlığı İhracat
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