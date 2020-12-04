Hazine ve Maliye Bakanlığından vatandaşlara ATM uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Sahte hesaplar tarafından Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza aitmiş gibi açıklamalar paylaşılıyor. Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından bir duyuru yapıldı. Duyuruda, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Bakan Lütfi Elvan ve Bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığı bilgisi verildi.
Duyuruda, görsellerin tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu anlatıldı.
"Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 4, 2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği pic.twitter.com/gDoNMnv9zj
Paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldı.
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