Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından bir duyuru yapıldı. Duyuruda, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Bakan Lütfi Elvan ve Bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığı bilgisi verildi.

Duyuruda, görsellerin tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu anlatıldı.

"Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır."

Paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldı.