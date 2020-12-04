Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yenilenebilir enerji tesisleri için başvurular 21 Aralık'a kadar açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
2021 yılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması başvurusunu yapmayan üretim tesisleri için başvuru sistemi 21 Aralık'a kadar açıldı.
EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2021 yılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurusunu yapmayan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) belgeli üretim tesisleri için YEKDEM başvuru sistemi 21 Aralık'a kadar açılacak. Bu tesisler için 2021 yılı YEKDEM başvuruları bu tarihe kadar alınacak.
EPDK, 2021 yılında YEKDEM'den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 2 Kasım'da başvuru yapmaları gerektiğini duyurmuştu.
Etiketler: EPDK Yenilenebilir Enerji
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