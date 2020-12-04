İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, kasım ayı faaliyetlerini basın toplantısı ile duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında kırsal alanda 7’si büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 770 kırsal operasyon, şehirlerde 1.325 operasyon gerçekleştirildi.



Biri kızmızı, 5'i gri kategoride

Terörden aranlar listesinde kırmızı kategoride aranan "Yılmaz Dersim" kod adlı İsmail Sürgeç ile gri kategoriden aranan 5 teröristin de arasında olduğu 79 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, aynı zamanda örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 518 şüpheli gözaltına alındı. 373 kişi tutuklandı. Yine kasım ayında 165 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 84 silah, 57 mayın/eyp, 72 el bombası, 972 kg patlayıcı ele geçirildi.

Sonbahar kış operasyonlarında 49 terörist etkisiz hale getirildi

Terörün ülke gündeminden çıkarılması amacıyla ‘‘Huzur Harekat Planı’’ kapsamında 2020-2021 sonbahar-kış dönemi ana operasyon stratejisi ile 286 bölgeye yönelik 1 Ekim 2020 – 15 Nisan 2021 tarihleri arasında 7 bin 424 operasyon planlandı. Bugüne kadar 49 terörist etkisiz hale getirildi. 165 sığınakta 9,3 ton gıda maddesi, 1 ton 59 kg patlayıcı madde, 79 silah, 141 el bombası ele geçirildi.

Yıldırım operasyonları: 148 terörist etkisiz

13 Temmuz itibarı ile başlatılan “Yıldırım Operasyonları” 15 ayrı bölgede devam ediyor. Bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi. 77 işbirlikçi yakalandı. 401 mağara ve sığınak imha edildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 15 bin 290 operasyonda 21 bin 240 kişi gözaltına alındı, 1.495 kişi tutuklandı. Kaçakçılık operasyonlarında 2 bin 899 kişi gözaltına alındı. 18 şüpheli tutuklandı. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili 1.071 kişi gözaltına alındı. 27 bin 587 tarihi eser ele geçirildi. 2020 yılında ise 8 bin 461 kişi gözaltına alındı, 258 bin 280 adet tarihi eser müzelere teslim edildi.

29 kadın cinayet kurbanı

Kasım ayında 29 kadın yaşamını yitirdi. 2020 yılının ilk 11 ayında ise hayatını kaybeden kadın sayısı 242 oldu.



Salgınla mücadele

Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 28 milyon 4 bin 560 denetim gerçekleştirildi, 317 bin 501 ihbar ve şikâyet üzerine kontroller yapıldı.

Sİber suçlar

Siber suçlarla mücadelede kasımda 7 bin 462 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 2 bin 946 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 152 kişiden 5’i tutuklandı.

Düzensiz göçmenler

Kasımda 1.080’i denizlerde olmak üzere toplam 8 bin 332 düzensiz göçmen ve 357 organizatör yakalandı. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı ise 419 bin 40 oldu. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı.

