Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AFAD
Sisam Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Yunanistan’ın Sisam Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve çevresinde de hissedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.34'te Sisam Adası'nda 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında yaşanan deprem, yerin 9.9 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Etiketler: Deprem Son Dakika Yunanistan
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