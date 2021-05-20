İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Filistin alt komisyonu kurma önergesi oy birliği ile kabul edildi. Komisyon üyeleri 3 gün içerisinde belli olacak. Yapılacak faaliyetlere ilişkin bir takvim ve yol haritası belirlenecek.



İsrail'in insanlık dışı saldırıları bütün yönleriyle alt komisyonda masaya yatırılacak.

Bu kapsamda vahşete tanık olanların bilgilerine de başvurulması planlanıyor.

Çalışmalar bir rapor haline getirilerek kamuoyu bilgisine sunulacak. Rapor, uluslararası toplantılarda muhataplara iletilecek.

Filistin'in en güçlü destekçisi Türkiye

Türkiye İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tüm platformda tepki gösteriyor. Bugün BM Genel Kurulu Filistin gündemiyle toplanacak.

Dönem Başkanı Volkan Bozkır'ın başkanlık edeceği toplantıda, İsrail’in Gazze'ye saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaları görüşülecek.



BM Genel Kurulu'na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

İsrail terörü sürüyor

Öte yandan İsrail şiddeti hız kesmeden devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, son 10 günde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

19 Mayıs itibarıyla Gazze'de 63'ü çocuk 219 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 1570 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Batı Şeria'da ise 4'ü çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 309 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Laerke, İsrail tarafında da 2'si çocuk 12 kişinin öldüğünü, 796 kişinin de yaralandığını vurguladı.