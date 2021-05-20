Bir kamyonet sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayarak yeşil ışıkta geçen bir otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin açılan davada, Asliye Ceza Mahkemesi sanığa, "taksirle yaralama" suçundan hapis cezası verdi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, sanığın emniyette verdiği ifadede, "kırmızı ışığın yandığını görmediğini" ve "kırmızı ışıkta geçtiğini bilmediğini" savunduğu anlatıldı.

Yargıtay cezayı az buldu

Trafik polislerinin tuttuğu tutanağa göre kaza, kırmızı ışık ihlali yapılarak dönüş sırasında meydana geldi. Kararda, yaralananların da sanığın kırmızı ışıkta geçtiğini söylediği vurgulandı.

Sanığın kırmızı ışıkta geçtiği belirlenmesine rağmen, bilinçli taksir koşullarının oluştuğunun gözetilmediği vurgulanan kararda, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesi uygulanmayarak, kamyonet sürücüsü hakkında eksik ceza tayin edilmesinin bozmayı gerektirdiği anlatıldı.

TCK'nın "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.