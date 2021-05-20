Türkiye'de aşılama takvimi işliyor, aşı tedariki için yeni anlaşmalar imzalanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 milyon doz BioNTech aşısının haziran ayında Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Eylül ayına kadar gelebilir

Pfizer ile BioNTech'ten yapılan açıklamada 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz aşı için türkiye ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Eylül ayına kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Uğur Şahin Bilim Kurulu'na katılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün yüz yüze toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'na BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de çevrim içi katılacak.

Türkiye'de aşılama sayısı 27 milyonu geçti. iki doz aşı yaptıranların sayısı ise 11 milyon 600 bine ulaştı.