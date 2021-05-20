Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin Thodex hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbarı üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Savcılık, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen finans uzmanı Rana Azap'ın adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Savcılıkça salıverme kararı veren Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen talep yazısında, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Ne olmuştu?

Thodex soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari finans uzmanı Rana Azap 18 Mayıs'ta Maltepe'de yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Rana Azap'ın yurt dışına çıkmama ve en yakın karakola giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Süleyman Soylu: Bizim kanaatimiz Arnavutluk'tadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınında Thodex yöneticisi Fatih Özer ile ilgili soruşturma hakkında da önemli bilgiler paylaştı:

"Soruşturma esaslı yürüyor. Bizim kanaatimiz Arnavutluk'tadır. Tüm temaslarımız yürüyor Arnavutluk'ta. Arkadaşlarımız orada, diğer yanı ülkelerde. Başka bir ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu da biliyoruz. Alacağız inşallah"