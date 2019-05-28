Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği terör operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bir bir etkisiz hale getiriyor.

Irak'ın kuzeyindeki otorite boşluğundan yararlanan terör örgütü PKK bölgeyi adeta bir karargah olarak kullanıyor.

Terörle mücadelesini aralıksız olarak sürdüren Türkiye ise bu bölgeye çeşitli zamanlarda birçok operasyon düzenledi.

Bu operasyonlarda kimi zaman hava harekatları ile belirli hedefler vuruldu, kimi zaman ise komandolar ile bu bölgeye fiili olarak girilerek havadan ve karadan geniş çaplı temizlik harekatları yapıldı.

Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonları sizler için derledik:

İlk harekat: Sıcak Takip Operasyonu (27 Mayıs 1984)

Türkiye ile Irak arasında 1983 yılında imzalanan 'Sınır Güvenliği ve İşbirliği Anlaşması' ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Irak topraklarında 10 kilometre girerek suçluları takip imkanı sağlandı. İlk operasyon 1 yıl sonra düzenledi. 1984'te PKK'nın Güneydoğu'da kanlı eylemleri başlatmasından 3 ay önce 27 Mayıs 1984'te 'Sıcak Takip Operasyonu' düzenlendi.

7 bin kadar asker, Türkiye'ye sızarak terörist eylemler yapan silahlı grupları etkisiz hale getirmek için Irak'ın içine 5 kilometre kadar girdi.

Operasyonlar aralıklarla sürdü. 11 Ekim 1984 tarihinden sonra Irak topraklarında yapılan sınırlı operasyonda PKK kampları hedef alındı. Harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

1986 - 1987 sınır ötesi harekatları

PKK'ya yönelik operasyonlardan biri terör örgütünün bölgede eylemlerini başlatmasından 2 yıl sonra 15 Ağustos 1986'da düzenlendi. Teröristlerin Çukurca'da 14 askeri şehit etmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 8 bin askerle karadan ve havadan Irak topraklarına operasyon başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük operasyonlarından biri de 4 Mart 1987'de düzenlendi. 30 Türk savaş uçağı 4 Mart 1987'de Sırat, Era ve Alamış çevresindeki PKK kamplarına operasyon yapıldı.

Süpürge Harekatı

4 Ağustos 1991'de PKK'lı bir grup Şemdinli'deki Samanlı Jandarma Karakolu'na saldırı düzenledi. Saldırıda 10 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı. Hain saldırı sonrası 5 Ağustos gecesi Irak'ın kuzeyine havadan ve karadan geniş kapsamlı bir harekat başlatıldı.

Kara ve hava destekli operasyonda Hakurk kampı ele geçirilerek, bölgede bulunan PKK'ya ait birçok kamp imha edildi. Kamplarda bulunan birçok PKK''lı terörist İran'a kaçtı.

15 bin askerle operasyon: 1452 terörist etkisiz hale getirildi

Çeşitli tarihlerde girdi-çıktı halinde kısa süreli "sınır ötesi operasyon" yapılmasının ardından Irak topraklarındaki en büyük operasyonlarından biri 12 Ekim 1992 düzenlendi. Yaklaşık 15 bin asker, tank, helikopter ve hava gücü destekli askeri birlik ile Irak'a girdi. 20 gün süren operasyonda Genelkurmay Başkanlığı 1452 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Zeli Kampı'na hava harekatı: 200 terörist etkisiz hale getirildi

Sınır bölgelerindeki terörist saldırıların durmaması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri zaman zaman sınırın ötesine birkaç kilometre girip- çıkarken, 28 Ocak 1994'te o güne kadar düzenlenen en kapsamlı sınır ötesi hava operasyonu yapıldı. Türk Savaş uçakları, Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda Süleymaniye kenti yakınlarındaki Zeli Kampı'nı hedef aldı. Bu operasyonda 200 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

35 bin personelle düzenlenen Çelik Harekatı

TSK, 35 bin personelin katılımıyla Irak’ın kuzeyine 21 Mart 1995’te "Çelik Harekatı"nı başlattı.

Irak’ın kuzeyine düzenlenen sınır ötesi harekatta, 3 bin PKK’lı çember altına alındı, 200 terörist öldürüldü. TSK, harekat kapsamında 23 Mart’ta Haftanin kampını kuşatırken, buradaki çatışmalarda 89 PKK mensubu ölü ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı, Çelik Harekatının ardından 555’i ölü olmak üzere 568 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Atmaca Harekatı: 247 terörist etkisiz hale getirildi

Atmaca Harekatı 1996'da Irak'taki PKK hedeflerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatıldı. Havadan ve karadan başlatılan operasyonda 247 terörist etkisiz hale getirildi.

Tokat Operasyonu (14 Haziran 1996)

Irak’ın kuzeyinde başlatılan "Tokat Operasyonu" kapsamında da 14 Haziran 1996’ta 90 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonları sürdüren TSK, PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki en büyük kamplarından Bote’yi 21 Temmuz’da savaş uçaklarıyla vurdu. Irak’ın kuzeyindeki Sinat, Avagöze, Birkiavdal, Elagiş ve Haftanin bölgelerindeki terörist kampları 25 Temmuz’da bombalandı. Irak sınırında 8 Ekim’de yapılan operasyonlarda ise 118 terörist öldürüldü.

TSK, Irak’ın kuzeyindeki Sinath bölgesine ise 30 Aralık’ta operasyon başlattı. Sinath bölgesine düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 72 olarak açıklandı.

En kapsamlı operasyonda 3 bin 145 terörist etkisiz hale getirildi

Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkını kullanarak Kuzey Irak'taki PKK terör örgütünün barındığı ve eğitildiği kamplara hava destekli kara kuvvetleri birlikleri ile operasyonlar düzenlendi.

1997 yılının mayıs ayında başlayıp 2.5 ay süren Çekiç Harekatı Irak'ın kuzeyine düzenlenen harekatlar içinde katılan personel sayısıyla en kalabalık ve en kapsamlı olanıydı. 3 bin 145 terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında 114 asker şehit oldu.

Şafak Harekatı ile bir darbe daha (25 Eylül 1997)

Çekiç Harekatı'nın devamı niteliğindeki 15 bin asker ve korucunun katıldığı Şafak Harekatı'nda 865 ölü, 37 yaralı/sağ olmak üzere 902 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 31 asker şehit oldu.

Harekata şehit kızının adı verildi (21 Şubat 2008)

Yakın dönemdeki dönemdeki en büyük sınır ötesi operasyonlarından biri 2008 yılı Şubat ayında yapıldı.

Operasyona, PKK'nın şehit ettiği askerlerden birinin ayakkabıları yırtık olan kızının adı "Güneş" verildi. Ağır kış koşullarını düşünerek operasyon düzenlenemeyeceğini düşünen PKK'ya Şubat ayının ortalarında harekat yapıldı. Üzerlerinde kar ve aşırı soğuk havaya dayanıklı kıyafet ve techizatları bulunan 10 bin asker sınırı geçerek bölgedeki kampları temizledi.

240 terörist etkisiz hale getirildi, 27 güvenlik görevlisi şehit oldu.

17 Ağustos - 24 Ekim sınır ötesi harekatları

17 Ağustos 2011'de başlayıp 24 Ekim 2011'de sonra eren sınır ötesi harekatlar neticesinde terör örgütü PKK'ya ait birçok karargah ve cephane imha edildi.

Operasyonda 270 terörist etkisiz hale getirildi, 210'dan fazla terörist de yaralandı.

Şehit Yalçın Operasyonu (24 Temmuz 2015)

PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin Türkiye sınırındaki varlığına yönelik olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatları düzenlendi. Düzenlenen operasyona DEAŞ tarafından şehit edilen Yalçın Nane'nin adı verildi.

Harekatlar neticesinde PKK ve DEAŞ'a yönelik hedefler imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Kararlılık Harekatı (11 Mart 2018)

Bundan önceki operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkisiz hale getirdikten sonra ülke sınırları içerisine çekilen TSK, yeni bir operasyon modelini Kararlılık Harekatı ile yürürlüğe koydu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak sınırının 15 kilometre içinde düzenlediği 'Kararlılık Harekatı'nı, daha önce düzenlenen kara harekatlarından ayıran özelliği ise komandoların terörden temizlenen stratejik noktalara üsler kurmasına dayanıyor.

Bağdat yönetimi, PKK'nın barındığı bu noktalarda güvenliği sağlayana kadar, Mehmetçik bölgedeki güvenliği kendisi sağlayacak.

Pençe Operasyonu

Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin barındığı alanlara dün akşam saatlerinde (27 Mayıs 2019) havadan ve karadan harekat başlatıldı. Harekatla teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA’larla da desteklendi.

Kaynak: TRT Haber, DHA