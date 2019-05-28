İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt’in Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan "Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu"nda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli terörist olduğu ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber