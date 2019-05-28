Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara başlatılan harekatla ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye bastı.

Akar Harekat Merkezi'nden takip etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, harekatı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden gece boyunca takip etti.

İHA ve SİHA'lar da alanda

Harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

Aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü.

Top atışlarının ardından bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları sevk edildi.

Çeşitli ana jet üs komutanlıklarından kalkan 10’dan fazla savaş uçağı, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA’larla da desteklendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, harekatta şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi.https://t.co/q7qfvHWt7x#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/F78JV55cy8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2019

Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata özel eğitilmiş komando tugayları da katılıyor.

Bölgeye helikopterle inen özel komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.

Irak'ın kuzeyindeki terör mevzileri hem havadan hem karadan vuruldu. Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiği harekatın detaylarını @trthaber muhabiri Melik Kaya aktardı.https://t.co/DHzpzHHbvO pic.twitter.com/ogDJlWaTS3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Mayıs 2019

Komando birlikleri, PKK’lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyor.

Gece boyunca patlama sesleri

Atak helikopterlerinin, ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Atışların sonrasında bölgede izlenen patlamaların mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak nitelendirildi.

Kaynak: TRT Haber