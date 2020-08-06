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Patlama öncesi ve sonrası Beyrut Limanı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama, kenti savaş alanına çevirdi. Hem uydu görüntüleri hem de patlama öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar, facianın boyutunu gözler önüne seriyor.
Beyrut Limanı'nda 2 gün önce meydana gelen ve 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiği patlama, şehirde büyük bir enkaz bıraktı.
[Fotoğraf: Reuters]
Patlama sonrası kaydedilen uydu görüntülerinde, olay yeri yakınındaki tüm yapıların tamamen yıkıldığı, daha uzakta kalanların ise büyük hasar gördüğü fark ediliyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Ülke ekonomisinin can damarı Beyrut Limanı, şimdi bir harabeye dönmüş durumda.
Etiketler: lübnan patlaması beyrut patlaması Beyrut limanıSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 14:53
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