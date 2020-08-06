Beyrut Limanı'nda 2 gün önce meydana gelen ve 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiği patlama, şehirde büyük bir enkaz bıraktı.

[Fotoğraf: Reuters]

Patlama sonrası kaydedilen uydu görüntülerinde, olay yeri yakınındaki tüm yapıların tamamen yıkıldığı, daha uzakta kalanların ise büyük hasar gördüğü fark ediliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülke ekonomisinin can damarı Beyrut Limanı, şimdi bir harabeye dönmüş durumda.