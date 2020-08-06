Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan Türkler ile ilgili son durumu da paylaştı.

Yaralı sayısının 8 olduğunu ifade eden Çavuşoğlu patlamada ağır yaralanan Türk gencinin yaşadıklarını anlattı: "8 vatandaşımız yaralandı. 7'si ayakta tedavi edildi. Bunlardan biri videodan da gördüm bir mekanda patlamayı duyunca dışarı çıkmaya çalışırken uzakta olan patlamanın şiddeti ile gelen cisimler kafasına çarpıyor. Bu cisimlerden dolayı beyin sarsıntısı geçiriyor. Birinci ameliyatını oldu. Belki ikinci ameliyat olabilir. Türkiye’ye de getirmek istedik. Doktorlar durumunun iyiye gittiğini söyledi. 60-70’li yıllarda Mardin’den giden bir ailenin gencecik evladı Muhammet kardeşimiz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere takip ediyoruz. Büyükelçimiz yanında.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. https://t.co/GhintPRpx6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2020

Kardeş Lübnan’ın yanındayız

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi şimdi de Lübnan'ın yanında olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Lübnan'a heyet gönderdik. İşin içinde Sağlık Bakanlığımız var. AFAD koordinasyonunda çalışmalarımız. Kızılayımız var, arama kurtarma ekiplerimiz var, sahra hastanemiz var. Tıbbi malzemeler dahil tüm ekibi gönderdik. Lübnan Başbakanı ile AFAD başkanımız da görüşecek. Tabi yıkılan liman önemli bir gelir kaynağıydı. Kardeş Lübnan son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadı. Siyasi istikrarsızlığın yanında mali konular... Zaten geçmişte de terörden çekmiş bir ülke. Biz geçmişte olduğu gibi yine kardeş Lübnan'ın yanında olacağız” dedi.

