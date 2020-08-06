Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları sorumlu davranmaya davet etti.

Paylaşımında, "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı" sözlerine yer veren Koca, salgının seyrine rağmen "COVID-19 riski abartılıyor" diyenlerin amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.