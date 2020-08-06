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Bakan Koca herkesi 'sorumlu' davranmaya davet etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Sorumlu davranmaya davet ediyorum. Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı" sözlerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları sorumlu davranmaya davet etti.
Paylaşımında, "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı" sözlerine yer veren Koca, salgının seyrine rağmen "COVID-19 riski abartılıyor" diyenlerin amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.
SORUMLU DAVRANMAYA davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. SORUMLULUK ALMAYA davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020
Etiketler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 13:50
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