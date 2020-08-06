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Bakan Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünde iki dilde mesaj paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının yıl dönümüde Twitter hesabından Japonca ve Türkçe mesaj paylaştı.
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum" sözlerine yer verdi.
#Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 75. yıldönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum. Bu acıyı başka hiçbir toplum yaşamasın! pic.twitter.com/l0ppP02ArJ— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 6, 2020
Bakan Çavuşoğlu, aynı acının bir daha yaşanmaması dileğinde de bulundu.
Etiketler: Hiroşima paylaşımı dışişleri bakanı çavuşoğluSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 13:17
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