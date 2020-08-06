Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının yıl dönümüde Twitter hesabından Japonca ve Türkçe mesaj paylaştı.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum" sözlerine yer verdi.

#Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 75. yıldönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum. Bu acıyı başka hiçbir toplum yaşamasın! pic.twitter.com/l0ppP02ArJ — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 6, 2020

Bakan Çavuşoğlu, aynı acının bir daha yaşanmaması dileğinde de bulundu.