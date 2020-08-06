Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım

- Belli bir dönem bu toplu taziyeleri bırakalım. Herkes elinden geleni ortaya koyarsa, bu meselenin üstesinden gelmiş oluruz.

- Denetimler bugün akşama kadar devam edecek. Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek.

- Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz.

- Tatilde salgından etkilenirseniz döndüğünüz yerlere de bunu taşıyacaksınız.

- (Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.

Ayrıntılar geliyor...