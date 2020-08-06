Bakan Soylu: Ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde gerçekleştirilen koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklama yaptı, "Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek" dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
- Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım
- Belli bir dönem bu toplu taziyeleri bırakalım. Herkes elinden geleni ortaya koyarsa, bu meselenin üstesinden gelmiş oluruz.
- Denetimler bugün akşama kadar devam edecek. Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek.
- Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz.
- Tatilde salgından etkilenirseniz döndüğünüz yerlere de bunu taşıyacaksınız.
- (Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.
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