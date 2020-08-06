Bakan Selçuk: "Okullar açılmasın" demek basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların vaktinde açılması için herkesin tedbirlere uyması gerektiğinin altını çizdi. Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda okulların vaktinde açılması için tedbirlerin önemine bir kez daha vurgu yaptı.
Selçuk, "Okullar açılmasın." demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda..." ifadelerini kullandı.
“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 6, 2020
MEB tarafından açıklanan takvimde 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 31 Ağustos’ta başlayacağı açıklanmıştı.
Kurban Bayramı tatilinde tedbirlere uyulmamış, sahillerdeki tıka basa görüntüler endişe yaratmıştı. Türkiye'de vaka sayısı ise son iki günde yeniden binin üzerine çıktı.