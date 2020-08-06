Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda okulların vaktinde açılması için tedbirlerin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Selçuk, "Okullar açılmasın." demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda..." ifadelerini kullandı.

“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 6, 2020

MEB tarafından açıklanan takvimde 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 31 Ağustos’ta başlayacağı açıklanmıştı.

Kurban Bayramı tatilinde tedbirlere uyulmamış, sahillerdeki tıka basa görüntüler endişe yaratmıştı. Türkiye'de vaka sayısı ise son iki günde yeniden binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 5 Ağustos'ta 46 bin 842 test yapıldı, 1178 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1015 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 219 bin 506 oldu.