Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "hastaneler dolu" iddialarını yalanladı.

"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır" sözlerine yer veren Koca, asılsız iddiaların sahiplerine hastaneler doluymuş gibi tedbir almalarını söyledi.

COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.