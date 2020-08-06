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Bakan Koca: Kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yok
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Koca, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "hastaneler dolu" iddialarını yalanladı.
"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır" sözlerine yer veren Koca, asılsız iddiaların sahiplerine hastaneler doluymuş gibi tedbir almalarını söyledi.
COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020
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