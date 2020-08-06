Dünyayı saran koronavirüs salgınında kimi ülkeler henüz ilk dalganın şoklarıyla uğraşırken, bazı ülkelerin ikinci dalga ile karşı karşıya kalması ‘Yasaklar yeniden gelecek mi?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

Sürecin kontrol altına alınması mümkün

Kısıtlamaların kalkmasının ardından özellikle cenaze, sünnet, kına, nişan ve düğün gibi toplu organizasyonlarda kuralların hiçe sayılıp, sosyal mesafeye uyulmaması “Vaka artışında düğünlerin başlaması büyük rol oynadı” görüşünün ağırlık kazanmasına neden oldu.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez’e göre bu yaklaşım kısmen doğru olmakla birlikte, atılacak bazı adımlarla sürecin kontrol altına alınması mümkün.

[İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez. Foto: AA]

“Düğün salonları kurallara harfiyen uydu”

Pandemi döneminde ilgili kurumların hızlı ve doğru adımlar attığını, bu süreçte düğün salonlarının kapatıldığını, düğün ve nikahların ertelendiğini hatırlatan Sönmez, “Sonrasında sektör temsilcileri olarak Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı yönergesine uyarak yeniden kapılarımızı açtık. Bu süreçte düğün salonu işletmelerinin büyük çoğunluğu kurallara harfiyen uydu” şeklinde konuştu.

Kurala uymak istemeyen çareyi sokakta buldu

Adem Sönmez, düğün salonlarının açıldığı dönemde hijyenden sosyal mesafeye, takı töreninden pistte yapılacak dans ve oyunlara kadar son derece ayrıntılı bir yol haritasının hazırlandığını söyleyerek, şöyle devam etti:

“Bu kurallara uyan işletmeler ve vatandaşlarımız düğünlerini en ufak bir sıkıntı olmadan gerçekleştirdi. Ancak kurallardan kaçmak isteyen düğün sahipleri çareyi sokağa kaçmakta buldu. Salondan vazgeçen çiftler ve aileler nedeniyle kısıtlamaların kalkmasının ardından sokak düğünleri sayısında çok ciddi bir artış oldu.

Tabii düğünü sokağa taşımak, düğün sahiplerinin de konukların da kurallara riayet etmeyeceği bir ortamı beraberinde getirdi. Ne hijyen ne maske zorunluluğu ne de sosyal mesafe kimsenin umurunda olmadı. Süreç bu şekilde ilerlediği için de hemen her gün korona pozitif çıkan gelin, damat ya da düğün davetlisi haberlerini duymaya başladık.”

[Sokak düğünlerinde sosyal mesafe, maske ve diğer hijyen kurallarına genellikle uyulmuyor.]

Sokak düğünleri iptal edilmeli

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, artan vakalar nedeniyle düğünlerin adeta günah keçisi ilan edildiğini ve bu nedenle son derece üzgün olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Plajlarda herkes iç içe, denizlerde iğne atsanız yere düşmüyor, asker uğurlama törenlerinde sonu gelmeyen konvoylar oluyor, insanlar sokakta maskeyi doğru bir şekilde takmıyor ama suçlu maalesef düğünler oluyor. Bunu sektör olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.

Düğünlerde çıkan pozitif vakalarla ilgili çözüm aslında çok basit. Sokak ve köy düğünleri yasaklayıp, kuralların sıkı bir şekilde uygulandığı salonlarda düğünü yapabilirseniz, buradaki virüs bulaşma oranının en az düzeye indiğini görürsünüz.

Düğün salonları çok sık denetleniyor. Biz sadece sokak ve köy düğünleri iptal edilsin de demiyoruz. Biz bu denetlemelerin de artmasını, en üst seviyeye çıkmasını istiyoruz. Yanlış yapan bir düğün salonu olursa da ceza almasını talep ediyoruz ki zaten kurala uymayan arkadaşlarımıza cezai işlem uygulanıyor.”

Bayram sonrası düğün takvimi tamamen doldu

Mart ayından bu yana çok sayıda zorlukla mücadele eden sektörün kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte hareketlendiğini anlatan Sönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

“Düğünler yapılacak ki Kapalıçarşı daha da hareketlenecek, beyaz eşya satışları artacak, mobilyaya olan talep artacak… Düğün sektörü 242 kalem malın satışına doğrudan etki ediyor. Biz iş yapacağız ki bu sektörler de can suyu bulsun.

Kısıtlamaların ardından salonlar yeniden hareketlendi. Hem işletmeciler yeni normale alıştı hem de vatandaş. ‘İki bayram arası düğün olmaz’ inancı toplumumuzda yaygın. Kurban Bayramı’nı da geride bıraktık ve düğün salonlarının takvimi tamamen doldu. Yeni bir korona dalgası ile karşı karşıya kalmazsak sektörün yıl sonuna kadar yukarı yönlü ivmesini sürdüreceğine inanıyorum.”