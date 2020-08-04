En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 815 bin 776 kişide COVID-19 tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 452 artarak 158 bin 376'ya çıktı.

Arjantin'de bir günde görülen en yüksek ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 166 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 813'e, vaka sayısı da 4 bin 824 artarak 206 bin 743’e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Yeni vakaların 3 bin 158'i Buenos Aires eyaletinde, 1051'i Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen Buenos Aires eyaleti 125 bin 114 vaka, 2 bin 80 ölüm, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 62 bin 698 vaka, 1297 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Ev ziyaretleri yasaklanmıştı

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina 16 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Son günlerde vakaların hızla artışına sebep gösterilen ev ziyaretleri ülke çapında yasaklanmıştı.

Şili

Şili'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 99 artarak 9 bin 707'ye, virüs görülenlerin sayısı da 1762 artarak 361 bin 493'e çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 258 bin 080 vaka ve 7 bin 700 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 333 bin 976, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1419, durumu kritik olanların sayısı ise 235 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 697 bin 558 COVID-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 5 bin 337 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 5 bin 337 artışla, 516 bin 852'ye yükseldi.

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 539 oldu.

Bugüne kadar toplam 3 milyon 36 bin 779 test yapılırken, vaka sayısı 516 bin 852'ye yükseldi.

COVID-19 vakalarından 347 bin 227'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Gana'da 37 bin 812 kişide koronavirüs görüldü

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 400 bine COVID-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 798 artarak 37 bin 812'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede halen 3 bin 308 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 34 bin 313'e yükseldiği aktarıldı.

Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 191 olduğu kaydedildi.

Gana'da COVID-19 yasakları hafifletilerek üniversiteye giriş sınavları başlatıldı.

Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 970 bini aştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte Afrika kıtası genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 10 bin 673 artarak 972 bin 61 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 311 artışla 20 bin 661'e ulaştı.

COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 8 bin 539 ölümle Güney Afrika, 4 bin 888 ölümle Mısır ve 1329 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 516 bin 485 oldu, bu ülkeyi 94 bin 640 vaka ile Mısır, 44 bin 129 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 632 bin 853 kişi ise hastalığı yendi.