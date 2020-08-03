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Fransa'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 294'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 294'e çıktı.
Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 556 artışla 218 bin 12'ye yükseldi.
Son 3 günde hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 294 oldu.
COVID-19 nedeniyle 384'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 198 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 82 bin 166'ya çıktı.
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı artarken, COVID-19 tedbirlerine uyulması konusunuda uyarıda bulunuldu.
Etiketler: fransa koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 22:33
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