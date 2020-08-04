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Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.
Hükümet sözcüsü İsmail Muhtar Ömer, Mogadişu'nun Hamarjajab bölgesindeki restoranda bir intihar eylemcisi tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Üzerinde patlayıcı madde bulunan saldırganın restorana girmeden güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu aktarıldı.
Saldırganın kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Somali bombalı saldırıSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 01:09
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