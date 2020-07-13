Haber Giriş: Kaynak: DHA
Gelin ve damatta koronavirüs çıktı, 70 kişi izole edildi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta bir düğünün sonrası aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Gelin ve damat ile temasta bulunan 70 kişi, evlerinde izole edildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde, 5 gün önce düğün törenine katılan 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara COVID-19 testi yapıldı.
Aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Yeni evli çift ile 3 kişinin koronavirüs tedavisine başlandı.
Düğün görüntüleri izlenerek, gelin ve damat ile yakın temasta bulunduğu tespit edilen 70 kişi ise evlerinde izole edildi.
Etiketler: tokat koronavirüs koronavirüs düğün koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:44
Son Haberler
- 12:02
- 11:55
- 11:54
- 11:52
- 11:46
Sıradaki Haber
Firari hükümlü kenevir yetiştirdiği bahçede yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz