Tokat'ın Turhal ilçesinde, 5 gün önce düğün törenine katılan 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara COVID-19 testi yapıldı.

Aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Yeni evli çift ile 3 kişinin koronavirüs tedavisine başlandı.

Düğün görüntüleri izlenerek, gelin ve damat ile yakın temasta bulunduğu tespit edilen 70 kişi ise evlerinde izole edildi.