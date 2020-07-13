Haber Giriş: Kaynak: AA
Firari hükümlü kenevir yetiştirdiği bahçede yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde, hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.
Bursa'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan Ahmet K.'nın, Çataltepe Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda olabileceği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, bu kişinin ormanlık alandaki barakada saklandığını, ayrıca bölgede kenevir yetiştirdiğini tespit etti.
Kenevirleri sulamaya geldiği sırada gözaltına alınan Ahmet K.'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ayrıca bölgede iki ayrı alanda ekili 152 kök kenevir ile barakada 1 kilo 40 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan Ahmet K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: kenevir firari hükümlü bursaSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:42
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