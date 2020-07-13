Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sağanak sonrası oluşan sel Rize-Erzurum yolunu ulaşıma kapattı
[Fotoğraf: DHA]
Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu Rize-Erzurum yolu ulaşıma kapandı.
Rize’de sabah saatlerinde başlayan sağanak, sele yol açtı.
İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu ulaşıma kapandı.
Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı.
İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Etiketler: Rize-Erzurum yolu rize sel Riza sağanakSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:27
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