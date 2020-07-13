Rize’de sabah saatlerinde başlayan sağanak, sele yol açtı.

İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu ulaşıma kapandı.

Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı.

İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.