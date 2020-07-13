Besicilerin özenle yetiştirdiği binlerce hayvan, Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi ekiplerince yapılan kontrollerin ardından kamyon ve tırlara yüklenerek başka illere sevk ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, sevkiyatların bölge ekonomisine hayırlar getirmesini temenni ederek, "Dün ve bugün sevkiyatlarda hareketlilik var. Bu hareketlilik ve yoğunluk sürecek. Temennimiz, bu hareketlilikte üreticimiz ve bölgemizin kazançlı olmasıdır" dedi.

Besici İsmail Çoban da sezondan ümitli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Temennimiz, gittiğimiz yerden kazançla dönelim. Öyle de görülüyor. Sezon iyi geçecek inşallah. Ben kurbanlıklarımı Rize'ye götürüyorum. Rize benim için daha uygun."

Çoban, kurbanlıkların büyükbaş hayvanlardan oluştuğunu söyledi.