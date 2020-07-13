Haber Giriş: Kaynak: AA
Kargo kolilerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'teki bir kargo aktarım merkezinde 13 kolide 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 790 parfüm ele geçirildi.
Gaziantep Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bir kargo aktarım merkezine baskın düzenlendi.
Buradaki 13 kolide yapılan aramada, 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 790 parfüm ele geçirildi.
Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: kargo gümrük kaçağı GaziantepSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:29
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