Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı.

Piyasa değeri 920 bin lira

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, eş zamanlı olarak adreslere baskın düzenledi.

Baskında piyasa değeri 920 bin lira olan 3 bin 75 litre kaçak etil alkol, 3 bin 200 içki yapımında kullanılan boş plastik bidon, kapak, karton koli, bin 282 alkol yapımında kullanılan kit, 2 bin 500 etil alkol etiketi, 100 kesafet ölçer, 2 alkol metre, 63 bin 900 kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı. 1 kişiyi yakalamak için de çalışma başlatıldı.