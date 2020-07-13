İstanbul'da Heybeliada Çamlık Aşıklar Yolu'nda, dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alan hasar gördü.

Yangın görüntüleri

Uzun süren çalışmalar sonrasında söndürülen ormanlık alanın son hali havadan görüntülendi.

Günün aydınlanması ile yangının verdiği zarar da ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde, ormanlık alanın büyük bir kısmının zarar gördüğü görüldü.