Haber Giriş: Kaynak: İHA
Heybeliada'daki hasar havadan görüntülendi
İstanbul Heybeliada'da çıkan orman yangınında, 5 hektar alan zarar gördü. Bölgenin son hali havadan görüntülendi.
İstanbul'da Heybeliada Çamlık Aşıklar Yolu'nda, dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alan hasar gördü.
Yangın görüntüleri
Uzun süren çalışmalar sonrasında söndürülen ormanlık alanın son hali havadan görüntülendi.
Günün aydınlanması ile yangının verdiği zarar da ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde, ormanlık alanın büyük bir kısmının zarar gördüğü görüldü.
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